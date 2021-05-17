الرئيس الفلسطينى يلتقى بالمبعوث الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأطلع الرئيس عباس وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، المبعوث الأمريكى على الأوضاع الخطيرة التى تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات المتواصلة التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى على أبناء الشعب الفلسطينى ويجب أن تتوقف فورًا، والتى خلفت كارثة ودمارًا وتسببت باستشهاد المئات وجرح وتشريد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، والذى تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى مسؤوليته.

وأكد ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية لوضع حد للعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى ووقف التصعيد الإسرائيلى، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية، مضيفًا أنه سيتحقق الأمن والاستقرار عندما ينتهى الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره أكد المبعوث الأمريكى ضرورة تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودًا مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.