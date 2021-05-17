عاجل.. انطلاق فعاليات مؤتمر دعم مؤتمر المرحلة الانتقالية فى السودان

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قصر إفيمير الكبير الذى يعقد به مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان. وقد توافد رؤساء الوفود للمشاركة فى المؤتمر، وكان فى استقبالهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

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