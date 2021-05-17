الكويت تستدعى سفير التشيك بعد نشر صوره مع علم إسرائيل

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، السفير التشيكى بعدما نشر علم إسرائيل على حسابيه على تويتر وإنستجرام، حيث أعربت خرجية الكويت عن رفضها للتصرفات التى تتعارض وطبيعة وظيفته الدبلوماسية.





وفى بيان صحفى، أكدت الخارجية الكويتية رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن السفير مارتن دوفراك، موضحة أن "هذا التصرف المرفوض، وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر فى دولة الكويت على المستويين الرسمى والشعبى، لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

من جانبه، أعرب السفير التشيكى عن أسفه البالغ لدولة الكويت حكومة وشعبًا، قائلاً إن "ما وقع، خطأٌ غير مقصود"، ومؤكدًا أنه "سلوك شخصى، ولا يمثل موقف حكومته من الوضع المؤسف فى فلسطين".

كما أشار السفير إلى سحب الصورة التى أثارت الاستياء، وأن سفارته أصدرت بيانا أكدت فيه أنه تصرف لا يمثل موقف حكومة التشيك، وأنه تصرف شخصى.

وقال السفير فى بيان اعتذار: "خانتنى أحاسيسى تجاه مشاعر العديد من أصدقائى الكويتيين والمسلمين المقربين بشدة، وأريد أن أعتذر لهم، ولجميع الكويتيين والفلسطينيين، ولأى شخص آخر يشعر بالحزن من ذلك".

وكان السفير التشيكى نشر على تويتر وإنستجرام صورة له عليها العلم الإسرائيلى، ما دفع نوابًا من مجلس الأمة الكويتى وعددًا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فى الكويت، لمطالبة الخارجية الكويتية بإبلاغ السفير بأنه شخص غير مرغوب فيه، فى البلاد.