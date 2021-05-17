ماكرون: السودان يبحث عن السلام والعدالة.. والثورة ألهمت تطلعات شعوب العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان الذى دعا إليه ماكرون فى باريس.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد وصل اليوم الإثنين، إلى قصر إفيمير الكبير الذى يعقد به مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان.

وقد توافد رؤساء الوفود للمشاركة فى المؤتمر، وكان فى استقبالهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.