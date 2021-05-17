إفريقيا تسجل 4.6 مليون إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - يُذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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