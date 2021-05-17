بداية الدراسة ١٤٤٣ : التقويم الدراسي 1443/1444 بعد التحديث

بداية الدراسة ١٤٤٣ هو موضوع يشغل كافة الآباء والطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث ستبدأ الاختبارات النهائية وبعدها سيتم منح الإجازة الصيفية لطلاب السعودية، وبعدها ينتظر الأشخاص بداية العام الجديد لذا سوف نتعرف على المزيد عبر مقالنا هذا.

بداية الدراسة ١٤٤٣

في ظل الظروف الاستثنائية بكافة الدول وانتشار التعليم الإلكتروني لاستكمال الدراسة عن بعد في مختلف المراحل في المملكة العربية السعودية لمنع اختلاط الأشخاص وانتشار العدوى بينهم، لذا أصبح أمر هام أن يتم تعديل التقويم الدراسي 1443/1444 لكي تتناسب الدراسة مع تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني الذي عُدل من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز لكي يُصبح بدايته في شهر رمضان وينتهي قبل نهايته.

وأيضاً قامت بتقديم موعد بداية العام الدراسي لكي يتناسب مع جميع الظروف الخاصة بالتعليم خلال الفترة الأخيرة، وأصبح بداية العام الدراسي بعد تعديله 21 محرم 1443هـ، الموافق 29 أغسطس 2021 م وهذا التاريخ ستبدأ في هذا التاريخ الدراسة في جميع أنحاء المملكة بمختلف المراحل.

التقويم الدراسي 1443/1444 بعد التحديث

يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة عن موعد بداية الدراسة وخاصة بعد التعديلات وإعلان المملكة عن بدايته في شهر رمضان، لذا فإن التقويم الدراسي سوف يكون كالتالي:

سوف يبدأ الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية في 21 محرم 1443هـ وسوف يوافق 29 أغسطس 2021م.

أجازة رسمية في اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية والتي ستوافق تاريخ 16 صفر 1443هـ، و23 سبتمبر 2021م.

اختبارات الفصل الدراسي الأول سوف يكون في 15 جمادى الأول 1443هـ، و19 ديسمبر 2021م.

إجازة منتصف العامة للفصل الدراسي الأول في 26 جمادى الأول والموافق 30 ديسمبر 2021م.

الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 13 جمادى أول 1443هـ و 16 يناير 2022م.

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ في 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022.

الدراسة بعد إجازة عيد الفطر سوف تكون في 7 شوال الموافق 8 مايو 2022م.

اختبار الفصل الدراسي الثاني في 21 شوال الموافق 22 مايو 2022م.

أما بداية إجازة نهاية العام الدراسي في 3 ذو القعدة و 2 يونيو 2022.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان بداية الدراسة ١٤٤٣ وذكرنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، ونود أن يكون نال إعجابكم.