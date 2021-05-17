شروط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية رابط

تم فتح باب التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية، وتعتبر من أهم الكليات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها يمكن ان تعمل على توفير العديد من الوظائف في جميع التخصصات المختلفة، سواء للرجال، او للنساء، كما تتميز الكلية بتقديم أفضل ما لديها من فنون التدريب، وكذلك الاهتمام بالطلاب الملتحقين بها، والتسجيل متاح عبر منصة ابشر للتوظيف.

شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية

نظرًا لأهمية كلية الملك فهد، فإن هناك الكثيرين الذين يتساءلون عن الشروط والخطوات المطلوبة للالتحاق بالكلية، والتي يمكن ان نوضحها من خلال الاتي:

أن يكون الطالب المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون ذو سمعة حسنة، ويتمتع بالأخلاق الحميدة.

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (طبيعي/شرعي).

ألا يكون قد سبق اتهامه في أي من القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

يجب الا يقل المجموع التراكمي للطالب في الثانوية العامة عن 80 %.

كذلك يجب أن يكون الطالب المتقدم من خريجي الثانوية العامة لعام 1442هـ.

كذلك يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم للكلية عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 22 عامًا.

ألا يكون قد سبق فصله من إحدى الكليات العسكرية، أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

على الطالب المتقدم للاختبارات أن يجتاز اختبارات القدرات، بمجموع لا يقل عن 70 %، وكذلك اجتياز اختبار التحصيلي بمعدل لا يقل عن 65%.

يجب اجتياز الفحص الطبي، وكذلك المقابلة الشخصية، وأيضًا اجتياز اختبارات اللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة.

تسجيل كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية

لكي يتم التسجيل في الكلية، يجب على الطالب إحضار جميع الأوراق التي تخص التقديم، وذلك لإرفاقها مع الطلب، حيث تشمل تلك الأوراق ما يلي:

صورة بطاقة الهوية.

صورة شهادة الميلاد.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

صورة من سجل الطالب الأكاديمي.

مرفق بترجمة أجنبية للسجل الأكاديمي.

صورة طبق الأصل من بطاقة الأحوال الشخصية، مع إرفاق ثلاث صور منها.

إرفاق شهادة الامتياز المختومة من قبل الجهات المتخصصة، وذلك للذين يرغبون في الالتحاق بالكلية من التخصصات الطبية.

طريقة التسجيل في كلية الملك فهد الامنية

يمكن من خلال عدة خطوات القيام بعملية التسجيل في كلية الملك فهد، حيث يمكن الدخول لمنصة ابشر، والتعرف على الخطوات، والتي يمكن ان تتمثل في التالي:

يتم اوًلًا الدخول عبر الرابط الرسمي للتقديم لكلية الملك فهد الأمنية عبر موقع أبشر للتوظيف (jobs.sa).

في الخطوة التالية يتم بعد ذلك الضغط على تبويب (تسجيل طالب جديد).

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات التسجيل في الكلية.

يراعي أن يتم إدخال جميع بيانات الطالب بدقة متناهية، وبعدها يثم الضغط على أيقونة (تسجيل).

بعد الانتهاء من كل تلك الخطوات، سيتلقى الطالب رسالة تأكيدية بشأن قَبُول طلب التسجيل.