الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو اللوحة عبر موقع ابشر

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً عن طريق رقم الهوية، أو رقم للوحة، لجميع الأشخاص داخل المملكة الذي لديهم سيارات، ويريدون معرفة المخالفات التي ارتكبها سائق السيارة، وذلك عبر بوابة أبشر، التي تقدم العديد من الخدامات الإلكترونية، لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، يأتي هذا في إطار حرص حكومة المملكة في الاعتماد علي قضاء خدمات المواطنين إلكترونياً ودون عناء الذهاب لأي مكان، تسهيلاً عليهم، وأيضا للاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا، جدير بالذكر أن أبشر هي خدمة إلكترونية تقوم بتقديم العديد من الخدمات منها خدمة استخراج الجوازات، كما يمكن أيضا عبر أبشر يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهناك أكثر من أحد عشر مليون مشترك عبر موقع أبشر،فهو يعتبر من أهم المواقع الإلكترونية التي تخدم المواطنين وكذلك الوافدين.استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية عبر أبشر
هناك عدة خطوات يجب علي صاحب السيارة اتباعها حتي يقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية والذي يتم عبر موقع أبشروهي كالآتي:
- أولاً الشخص صاحب السيارة يقوم أولاً بدخول موقع بوابة أبشر absher.sa
- قم باختيار الأفراد بعد الدخول للصفحة الرئيسية اختار الاستعلام عن المخالفات المرورية
- سيطلب منك بيانات اسم المستخدم أو كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق
- ثم انقر بعدها تسجيل الدخول
- قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية
- اختار بعد ذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- سوف تظهر أمام صفحة المخالفات المرورية لسيارتك وأيضا مبلغ الغرامة المستحق
يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية التي كانت قد ارتكبتها سيارتهم وذلك عن طريق الخطوات الأتية بإدخال رقم اللوحة:
- يقوم صاحب السيارة أولاً بدخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية
- بعد ذلك قم باختيار خانة خدمات المرور والتي تتواجد على الصفحة الرئيسية
- سينتقل بك إلي الموقع صفحة جديدة قم من خلالها باختيار الاستعلام عن المخالفات.
- سوف تظهر بعد ذلك لك عدة خيارات وبعدها يقوم الشخص باختيار ما يريد
- ينتقل الشخص إلى صفحة أخرى.
- يقوم بعدها بكتابة رقم اللوحة أو يتم إدخال رقم رخصة القيادة
- يتم بعدها وضع البيانات بعد ذلك قم بالضغط على المخالفات التي حصلت عليها المركبة
- وسوف تظهر أمامك المخالفات التي ارتكبتها على السيارة.
الوسوم
أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً عن طريق رقم الهوية، أو رقم للوحة، لجميع الأشخاص داخل المملكة الذي لديهم سيارات، ويريدون معرفة المخالفات التي ارتكبها سائق السيارة، وذلك عبر بوابة أبشر، التي تقدم العديد من الخدامات الإلكترونية، لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، يأتي هذا في إطار حرص حكومة المملكة في الاعتماد علي قضاء خدمات المواطنين إلكترونياً ودون عناء الذهاب لأي مكان، تسهيلاً عليهم، وأيضا للاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا، جدير بالذكر أن أبشر هي خدمة إلكترونية تقوم بتقديم العديد من الخدمات منها خدمة استخراج الجوازات، كما يمكن أيضا عبر أبشر يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وهناك أكثر من أحد عشر مليون مشترك عبر موقع أبشر،فهو يعتبر من أهم المواقع الإلكترونية التي تخدم المواطنين وكذلك الوافدين.استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية عبر أبشر
هناك عدة خطوات يجب علي صاحب السيارة اتباعها حتي يقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية والذي يتم عبر موقع أبشروهي كالآتي:
- أولاً الشخص صاحب السيارة يقوم أولاً بدخول موقع بوابة أبشر absher.sa
- قم باختيار الأفراد بعد الدخول للصفحة الرئيسية اختار الاستعلام عن المخالفات المرورية
- سيطلب منك بيانات اسم المستخدم أو كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق
- ثم انقر بعدها تسجيل الدخول
- قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية
- اختار بعد ذلك الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- سوف تظهر أمام صفحة المخالفات المرورية لسيارتك وأيضا مبلغ الغرامة المستحق
يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية التي كانت قد ارتكبتها سيارتهم وذلك عن طريق الخطوات الأتية بإدخال رقم اللوحة:
- يقوم صاحب السيارة أولاً بدخول الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية
- بعد ذلك قم باختيار خانة خدمات المرور والتي تتواجد على الصفحة الرئيسية
- سينتقل بك إلي الموقع صفحة جديدة قم من خلالها باختيار الاستعلام عن المخالفات.
- سوف تظهر بعد ذلك لك عدة خيارات وبعدها يقوم الشخص باختيار ما يريد
- ينتقل الشخص إلى صفحة أخرى.
- يقوم بعدها بكتابة رقم اللوحة أو يتم إدخال رقم رخصة القيادة
- يتم بعدها وضع البيانات بعد ذلك قم بالضغط على المخالفات التي حصلت عليها المركبة
- وسوف تظهر أمامك المخالفات التي ارتكبتها على السيارة.
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