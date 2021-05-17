التسجيل في امتحان البرومترك السعودي.. الضوابط وشروط الحجز

امتحان البرومترك السعودي من الأمور التي يبحث عنها لكل من يرغب في الانضمام إلى الفرق الطبية في المراكز الصحية داخل الأراضي السعودية، والحصول على فرصة عمل وهو من الأمور الإلزامية التي لا غنى عنها حال الرغبة في الانضمام إلى الفرق الطبية أو الحصول على الترخيص، نقدم لكم طرق وآلية حجز موعد اختبار البرومترك إلكترونياً بالتفصيل.

البرومترك، عبارة عن امتحان يخضع له الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على فرص عمل هناك وهو مخصص للأطباء والصيادلة يشمل كل العاملين فى المجال الطبى جميعًا وذلك ليكون ممارس للمهنة هناك بتصريح رسمى.

التسجيل في امتحان البرومترك السعودي

وحددت الجهات المعنية عددًا من الخطوات من أجل التسجيل في امتحان برومترك السعودي على النحو التالي

1 من الضروري توثيق جميع الشهادات اللازمة للاختبار من الجهات المختصة.

2 يجب الدخول إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتسجيل

3 يتم النظر في طلبك في أقصى مدة خلال أسبوعين

4 من الضروري الانتقال إلى التصنيفات والتي تتم وفق الشهادات التي تقدمها إلى الهيئة.

5 تسديد الرسوم المقررة من أجل دخول الامتحانات عقب إصدار رقم الأحقية

ضوابط حجز موعد اختبار البرومترك

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية آلية موعد اختبار البرومترك على النحو التالي

1 من الضروري الدخول على موقع برومترك من خلال رابط موقع برومترك

2 من الضروري الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر على التبويب التالي

3 من الضروري إدراج البيانات المطلوبة المتمثلة في رقم الأحقية

4 يجب إدخال أول حرف من الاسم الأخير لعائلتك.

5 من الضروري الضغط على زر تبويب التالي ثم اختيار الفرع الأقرب ليك

6 يجب الضغط على زر تبويب حجز موعد

7 يجب اختيار الموعد المناسب والنقر على زر التبويب التالي

يجب إدخال الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، وتسجيل بيانات الهوية والنقر على زر التالي من أجل سداد قيمة الرسوم إلكترونيًا.

شروط حجز موعد اختبار البرومترك والأوراق المطلوبة

1 من الضروري ألًا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة

2 من الضروري تجهيز الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم

3 يجب تقديم طلبات التسجيل بالهيئة من أجل الحصول على رقم الأحقية.

الأوراق المطلوبة للاختيار

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عددًا من الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في الاختيار تأتي على النحو التالي

*من الضروري تقديم عدد من الشهادات من بينها البكالوريوس الخبرة والامتياز

* من الضروري تقديم موثق بدرجات المتقدم في المؤهل الدراسي الأخير

* يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول