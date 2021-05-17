التسجيل في منصة ابشر وتفعيل الخدمات الخاصة بالمنصة بكل سهوله

التسجيل في منصة ابشر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة والتي تمكن من فتح حساب شخصي بها والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل، كما تم الإعلان حديثا أيضا عن رخصه القيادة الرقمية وكيفيه الحصول عليها علي الجوال بكل سهوله وعن خدمه التعريف بأفراد الأسرة من خلال منصة ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه التعريف، والآن سوف نقوم بشرح كيفيه التسجيل بالمنصة وكيفيه تفعيلها بالتفصيل للحصول علي الخدمات من خلال هذه المقالة الأتية.

التسجيل في منصة ابشر

أعلنت المنصة عن كيفيه التسجيل بها والحصول علي اكثر من 279 خدمات واستعلامات إلكترونية كما تم الإعلان عن أن التسجيل لا يستغرق إلا بضع دقائق وبعدها يتم الحصول علي أي خدمه إلكترونية من خدمه التوظيف أو خدمات الجوازات أو خدمات المرور أو خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الخدمات التي يتم أضافتها من خلال البوابة.

كيف اسجل في ابشر

كما أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه إنشاء حساب جديد وذلك عن طريق اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني منصة ابشر.

الضغط علي مستخدم جديد.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

رقم الهاتف الخاص بك.

عنوان بريدك الإلكتروني.

الضغط علي اقرار الموافقة علي الشروط الخاصة بالتسجيل.

سيتم إرسال رمز التفعيل الخاص بك علي الجوال.

الانتقال الس إنشاء اسم المستخدم وكلمه السر الخاصة بك.

وبهذا يكون تم إنشاء الحساب كل ما عليك تفعيل للحصول علي الخدمات.

تفعيل حساب ابشر للجوازات والأحوال

وتم الإعلان عن طريقه وخطوات التفعيل عبر موظفي مكاتب الأحوال والجوازات عن طريق الأتي:

الدخول إلي بوابه ابشر.

النزول إلي اسفل الصفحة والضغط علي مراكز التفعيل والتسجيل.

اختيار موظفو التفعيل علي البوابة والضغط علي قائمه موظفي الجوازات والأحوال.

اختيار المنطقة المراد إتمام عمليه التفعيل بها.

الاطلاع علي موظفي التفعيل من خلال الجدول المرفق بالصفحة.

تحديد الموقع المناسب لك وزيارته لإنهاء الخدمة.

تفعيل حساب ابشر عبر أجهزة الخدمة

وأعلنت المنصة أيضا عن طريقه وتفعيل الحساب لأجهزة الخدمة الذاتية وهي كالاتي: