الاردن : عطلة رسميّة في الخامس والعشرين من أيّار الجاري بمناسبة عيد الاستقلال

دوت الخليج :- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً رسميّاً اليوم بتعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أيّار الجاري، احتفاء بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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