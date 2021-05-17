استهداف إسرائيلي "بدون إنذار" لمبنى في غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى في حي الرمال بغزة، بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، بينما تم الإنذار لإخلاء برج آخر، الاثنين.

وأقدم الجيش الإسرائيلي على استهداف برج في حي الرمال في غزة، بشكل مفاجئ، ومن دون سابق إنذار.

ووفقا لمراسل دوت الخليج، أدى الهجوم لاستهداف شقة سكنية داخلها 5 أطفال و3 نساء و4 رجال، وراح ضحية القصف شخصان على الأقل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صواريخ تحذيرية، مرتين، قرب برج المهند في غزة، ليتم إخلاءه، من دون أن يتم استهدافه حتى الآن.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي، مركزا طبيا في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مما أوقع قتيلا على الأقل وإصابات عدة.

ومن ناحية أخرى، تم إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.