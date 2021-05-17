رئيس المفوضية الإفريقية: نعمل على تسوية ديون السودان

جدة - نرمين السيد - وشدد فقى، خلال كلمته اليوم الإثنين فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان بباريس بمشاركة الرئيس السيسى، على تشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار فى السودان، وإنشاء بنية تحتية للسودان تساهم فى دعم ونمو واستقرار السودان.

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