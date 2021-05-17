ماكرون: المرحلة الحالية مهمة فى السودان.. والمجتمع الدولى جاهز للمساعدة

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الفرنسى خلال فعاليات مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان، على ضرورة إجراء انتخابات شفافة بهدف تشكيل حكومة مدنية. واتهم ماكرون "النظام السودانى السابق باستخدم الإسلام السياسى لتغطية تجاوزاته"، مشيداً بالمتظاهرين السودانيين "الذين رفعوا شعارات الحرية والعدالة والمساواة".

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