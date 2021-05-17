بلينكن: واشنطن طلبت توضيحا من إسرائيل حول قصف بناية تضم مكاتب إعلامية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجى الأمريكى انطونى بلينكن، الإثنين، أن بلاده طلبت توضيحا من إسرائيل حول قصف الأخيرة مبنى يضم مكاتب لوكالات إعلامية فى قطاع غزة، مشددا على ضرورة ضمان إسرائيل عدم التعرض للمدنيين خلال العمليات الجارية فى القطاع.





وقال بلينكن، فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، "أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن قلقه للسلطات الإسرائيلية بشأن قصف البناية الإعلامية فى غزة، وأكد ضرورة حماية الصحافيين، وطلبنا تبريرا لما حصل"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يو إس توداى" الأمريكية. وأكد بلينكن أن "إسرائيل لديها مسؤولية لحماية المدنيين مع الاحتفاظ بالحق فى الدفاع عن نفسها". وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعى، منذ الاثنين الماضى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطينى حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل فى البنية التحتية للقطاع. وقبل يومين قصف الجيش الإسرائيلى بناية فى قطاع غزة تضم مكاتب صحافية وإعلامية عدة، بينها مكتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء.

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