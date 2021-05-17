أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للسودان فى الحفاظ على حقوقه المائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته اليوم الإثنين فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان بباريس بمشاركة الرئيس السيسى، أنَّ الجامعة تعمل على دعم السودان وإصلاح بنيتها الاقتصادية.
وشدد على التزام الجميع بسيادة السودان، مضيفًا: «لا يمكن أن تكتمل عمليته الانتقالية إذا كان هناك ما ينتقص سيادته على أراضيه»، مجددًا دعم الجامعة العربية لأى إجراءات تتخذها للحفاظ على حقوقها المائية، والتوصل إلى اتفاق قانونى وملزم بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية.
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