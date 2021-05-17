جدة - نرمين السيد - وأكد جبريل - خلال كلمته بمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية- التزام الحكومة بتوفير البيئة الملائمة من خلال الإصلاحات المتعلقة بالاطار القانونى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيداً بالقرض التجسيرى المقدم من الحكومة الفرنسية لدعم الشراكة بين البلدين. وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الانتقالية والمتعلقة بسعر الصرف وتخفيض عجز الموازنة للعمل على خفض التضحم بالبلاد، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات تخفيف المخاطر وتحفيز المستثمرين. وأكد جبريل حرص الحكومة على توفير مصادر الطاقة لكافة أنحاء البلاد للاستفادة منها فى المجال الزراعى والخدمات الأخرى ، كاشفاً عن وجود احتياطى مقدر من النفط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: نتطلع إلى شراكات استراتيجية فى قطاعات الطاقة والزراعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.