لافروف: روسيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية سيراليون ديفيد جون فرانسيس، اليوم الاثنين بموسكو:"إن روسيا منذ عدة سنوات وهى مستعدة، بما فى ذلك بناء على طلب الجانب الإسرائيلى، لتنظيم مفاوضات مباشرة بين قادة إسرائيل وفلسطين على أراضيها".

وأضاف لافروف: " من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين من الضرورى وقف العنف من قبل جميع الأطراف"، لافتا إلى أنه من خلال وقف العنف فقط يمكن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، تعيش جنبا إلى جنب فى سلام وأمن مع إسرائيل ودول المنطقة الأخرى.