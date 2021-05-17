أميركا تعتزم منح تونس 500 مليون دولار

تونس ـ رويترز: قال وزير المالية التونسي على الكعلي إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي. وقال الكعلي إن المنحة ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.

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