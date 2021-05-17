السودان يسعى لتعهدات تخفيف أعباء ديون واستثمار فـي مؤتمر باريس

باريس ـ رويترز: يأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي في مؤتمر بباريس، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار.

راكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز مؤخرا تقدما سريعا في اتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما يسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل.

سوى السودان مؤخرا متأخرات مستحقة للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية. ومن أجل المضي قدما نحو “نقطة قرار” ستجعله مؤهلا للمبادرة في يونيو، ينبغي عليه تسوية متأخرات مستحقة للصندوق أيضا. وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عزم فرنسا منح السودان قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسهيل ذلك وتغطية تكاليف إضافية، غير أنه يتعين أن يتعهد أعضاء بصندوق النقد بتغطية المتأخرات البالغة 1.3 مليار دولار لكي يتمكن الصندوق من سداد القرض التجسيري.

ومن أهداف مؤتمر باريس دعم الاهتمام بالاستثمار. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني إنه من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.

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