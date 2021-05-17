العدوان الإسرائيلي يدخل أسبوعه الثاني وغزة تقاوم .. ودعوات دولية لوقف النار

القدس المحتلة ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

قصف الاحتلال الإسرائيلي ما قال إنه أنفاق تحت الأرض وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ على مدن إسرائيلية في الوقت الذي دخل فيه العدوان الإسرائيلي أسبوعه الثاني أمس وتنامت فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وبعد ليلة من الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق في مختلف أنحاء قطاع غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق حوالي 60 صاروخا من غزة على مدن إسرائيلية خلال الليل بالمقارنة مع ما بين 120 و200 صاروخ في الليلتين السابقتين.

وأصيب مصنع فلسطيني للإسفنج في شمال غزة في غارة جوية صباحية وكافح رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في الجو. وقال مسعفون إن فلسطينيا استشهد في غارة جوية أخرى في الصباح.

وبعد إطلاق صواريخ من غزة على مدينتي بئر السبع وعسقلان الإسرائيليتين قصفت الطائرات الإسرائيلية ما قال الجيش إنها أنفاق تحت الأرض تمتد مسافة 15 كيلومترا وتستخدمها حركة حماس. كما قال الجيش إنه قصف تسعة منازل تخص قادة كبار في حماس.

ومع تواصل أصوات الانفجارات أثناء الليل وفي الصباح هرع سكان غزة إلى المخابز والمحال لتخزين كميات من الخبز والسلع الأساسية.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 198، منهم 58 طفلا، و34 امرأة. وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إن عشرة قتلوا في إسرائيل، بينهم طفلان.

وجدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوات واشنطن إلى الهدوء، حيث كتب على تويتر “ينبغي لجميع الأطراف تهدئة التوتر، يجب أن يتوقف العنف على الفور”. جاء ذلك بعدما تحدث مع نظيره المصري.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأحد قالت الولايات المتحدة إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم “إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار”.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إن الحملة الإسرائيلية في غزة مستمرة “بكامل قوتها” .

كما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تعمل مع جميع الأطراف لتحقيق تهدئة دائمة.

وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن إن الأعمال القتالية في إسرائيل وغزة “مروعة للغاية”، ودعا إلى وقف القتال فورا.

وأضاف أن الأمم المتحدة “تدفع كل الأطراف بقوة نحو وقف إطلاق النار على الفور” ودعا الجميع إلى “السماح بتقدم جهود الوساطة ونجاحها”. وقال العاهل الأردني الملك عبد الله إن بلاده تشارك في اتصالات دبلوماسية مكثفة حاليا لوقف إراقة الدماء. ولم يخض في التفاصيل.