أخبار اليمن : مسيرات جماهيرية تضامنية مناصرة للقدس والقضية الفلسطينية

مسيرات جماهيرية تضامنية مناصرة للقدس والقضية الفلسطينيةشهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية مسيرات جماهيرية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومناصرة للقدس الشريف والقضية الفلسطينية.

وردد المشاركون في المسيرات التضامنية شعارات منددة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الغاصب وما يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية.

وأكدوا موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحمل المشاركون الإعلام الفلسطينية.. مؤكدين أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية والأولى للشعب اليمني رغم ما يتعرض له من عدوان وحصار للعام السابع على التوالي.

وقد دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، في وقت سابق أبناء الشعب اليمني، إلى المشاركة الكبيرة في مسيرات نصرة القدس الشريف والمسجد الأقصى، تنديدا بالجرائم والمجازر المروعة التي ترتكبها آلة العدو الصهيوني الغاصب بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.

واعتبر المسيرات، إحدى الوسائل لإيصال صوت اليمن إلى العالم بأن الشعب اليمني لا يقبل الضيم والظلم والطغيان سواء عليه أو على غيره من شعوب الأمة، وتجديد موقف اليمن الثابت والمبدئي في دعم ومساندة الأشقاء في فلسطين وعدالة قضيتهم وحقهم المشروع في استعادة أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

