جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى السودانى فى مؤتمر باريس لدعم السودان: "نمر بمنعطف تاريخى فى تاريخ البلاد، والجيش السودانى ضمانة للانتقال الديمقراطى".





وأضاف البرهان، "نحن نسعى لاستكمال مسيرة السلام مع كل الأطراف"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة هى الحامى والضامن الوحيد للثورة السودانية. وتابع، "نسير فى المسار الصحيح للعودة إلى المنظومة الدولية، من خلال إجراء الإصلاحات بمختلف القطاعات، الدعم الدولى سيسمح لنا أن ننهض ببلادنا وتحقيق أهداف ثورتنا لتصبح نموذجا يحتذى به فى الإقليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرهان: نمر بمنعطف تاريخى فى السودان.. والجيش ضمانة للانتقال الديمقراطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.