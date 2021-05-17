الخارجية الأمريكية تدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة على وجه السرعة

جدة - نرمين السيد - وجّهت الخارجية الأمريكية دعوة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة، وذلك حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».





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