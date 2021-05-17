هولندا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق ضد كورونا بعد غد

جدة - نرمين السيد - تعتزم هولندا تخفيف قيود حالة الإغلاق المفروضة فى البلاد والمعنية بمكافحة (كوفيد-19)، بدءًا من بعد غد الأربعاء، حيث خففت عملية التطعيم ضد "كورونا" الضغط على المستشفيات.





وقال متحدث باسم الحكومة -فى تصريحات خاصة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية" اليوم الإثنين- إن الخطوة الثانية من "خطة البلاد للفتح" ستبدأ خلال الأسبوع الجارى؛ مع استئناف تناول وجبات العشاء بالمطاعم فى أماكن مفتوحة خارجية حتى الساعة الثامنة مساءً (بالتوقيت المحلى للبلاد).

كما سيتم أيضًا إعادة فتح المسارح المكشوفة، وصالات عرض الأفلام، والمتاحف، والمتنزهات الترفيهية وحدائق الحيوان اعتبارًا من بعد غد الأربعاء.

وسجلت هولندا منذ بداية الجائحة ما لا يقل عن مليون و625 ألفًا و151 حالة إصابة بالفيروس، و17 ألفًا و717 وفاة إثر المرض، كما قدمت هولندا حتى الآن تطعيمات لنحو 10 بالمائة من سكانها، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية.