النرويج تلغى جميع ديونها الثنائية المستحقة على السودان

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد -فى بيان لها على هامش مشاركتها فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية للسودان بباريس اليوم- "نحن ملتزمون بالمساهمة فى إنجاح عملية الانتقال فى السودان، وتماشياً مع هذا، فقد اتّخذنا قراراً بإلغاء جميع الديون الثنائية، ونهدف للحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة، وهذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية".
وأضافت الوزيرة أن النرويج ترحب بانتقال السودان نحو الديمقراطية مؤكدة دعم بلادها برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة السودانية، لذلك نتّفق مع اجتماع القادة فى باريس اليوم على أن الانتقال فى السودان لا رجوع فيه، وإننا –المجتمع الدولى– يجب أن نستمر فى التضامُن مع شعب السودان.
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