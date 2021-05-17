الصحة العالمية: التصعيد فى فلسطين أثر على عمليات التلقيح ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى، قد استهدف فى غارة جديدة، مركز طبى فى بلدة بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، الأمر الذى أسفر عن استشهاد شخصا فضلا عن إصابة آخرين.

كما وردت أنباء عن غارات جوية استهدفت بلدة خان يونس، ووقوع إصابات فى حى الرمال بغزة بعد استهداف مبنى بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.