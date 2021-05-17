مقتل 8 إرهابيين فى عملية أمنية نوعية بشمال العراق

جدة - نرمين السيد - وأفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول فى بيان صحفى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن قطعات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب شرعت اليوم بتنفيذ عملية أمنية نوعية فى المنطقة المذكورة، أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين والعثور على أعتدة وأسلحة وأحزمة وعبوات ناسفة، فضلاً عن عدد كبير من أجهزة الاتصالات داخل الأوكار الإرهابية المستهدفة.

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