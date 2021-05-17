عاجل.. استهداف مركز طبى فى بلدة بيت لاهيا

جدة - نرمين السيد - استهدف الجيش الإسرائيلى، فى غارة جديدة، مركز طبى فى بلدة بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، الأمر الذى أسفر عن استشهاد شخصا فضلا عن إصابة آخرين.



جدة - نرمين السيد - استهدف الجيش الإسرائيلى، فى غارة جديدة، مركز طبى فى بلدة بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، الأمر الذى أسفر عن استشهاد شخصا فضلا عن إصابة آخرين. كما وردت أنباء عن غارات جوية استهدفت بلدة خان يونس، ووقوع إصابات فى حى الرمال بغزة بعد استهداف مبنى بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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