رابط التسجيل وشروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية لتأهيل الضباط

يمكنكم الحصول على رابط التسجيل وشروط القبول فى كلية الملك خالد العسكرية لتأهيل الضباط حيث يبحث الكثير من حملت الشهادات الجامعية وطلاب الثانوية العامة للتقديم والقبول في كلية الملك خالد العسكرية بمختلف التخصصات المطلوبة وحملة شهادة الثانوية العامة من خلال هذا المقال نقدم لكم رابط التسجيل وشروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية وعلى من يرغب في التقديم من الطلاب عليه الالتزام بالشروط ورابط التسجيل وفقا لشروط الكلية المعلن عنه.

رابط التسجيل للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

يمكنك الحصول على رابط التسجيل للالتحاق بكليه الملك خالد العسكرية للشهادة الجامعية والثانوية العامة لتأهيل الضباط من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري عبر بوابة لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني الإلكترونية لأنها المسؤولة والمختصة باستقبال طلبات التقديم والتسجيل للطلاب في كلية الملك خالد العسكرية من الحاصلين على الشهادة الجامعية و شهادة الثانوية العامة من هنا من يرغب فى التقديم عليه الدخول عبر بوابة التسجيل.

يشترط على الطالب المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما وألا يزيد عن 22 عاما بالنسبة لحمله شهادة الثانوية. أن يتمتع الطالب المتقدم بسمعة طيبة ولا يوجد عليه أي أحكام جنائية مخلة بالشرف والأخلاق. يشترط ألا يكون متزوج من أجنبية. ألا يتخطى السن 27 عاما بجميع التخصصات عند بدء الدراسة طبقا للبطاقة الشخصية وهذا بالنسبة للشهادة الجامعية فيستثنى من ذلك الأطباء ولا يزيد السن عن 30 عاما. يشترط حصول الطالب علي شهادة جامعية بتقدير لا يقل عن جيد وهذا بانتظامي كلي في جميع التخصصات المتوفرة في كلية الملك خالد العسكرية. يشترط على الحاصلين على شهادات من خارج المملكة عمل معادلة للشهادة التي تم الحصول عليها. يجب اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة والتي تتم عن طريق المركز الوطني. اجتياز اختبارات اللغة الانجليزية هذا بالنسبة لحمله الشهادة الثانوية العامة. يجب اجتياز جميع اختبارات القبول منها اختبار اللياقة والمقابلة الشخصية وهذا بالنسبة لشهادة الثانوية العامة. اجتياز الكشف الطبي والذي يعمل عن طريق اللجنة الطبية الخاصة بلجنة القبول والتسجيل وليس من أي جهة اخرى. يشترط أن يكون الحد الأدنى لطول 165 سم والوزن 52 كيلو أما الحد الأقصى للوزن 95 كيلو وطول 188 سم.

شروط القبول الخاصة بكلية الملك خالد العسكرية بالشهادة الجامعيةمواعيد القبول والتسجيل في كلية الملك خالد

بالنسبة للمرحلة الثانوية في كلية الملك خالد سوف يكون التسجيل7/10/1442 الموافق لتاريخ19/5/2021 الموافق يوم الأربعاء.