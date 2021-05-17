شروط دخول المطارات في المملكة بعد التحديث الأخير

شروط دخول المطارات في المملكة التي تم الإعلان عنها موخرا من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعد تطور الأوضاع الأخيرة التي تخص الوضع الوبائي لجائحة كرونا علي مستوي المملكة، وزيادة الجراءات الاحترازية وذلك حرصا علي سلامة المواطنين أو المقيمين داخل المملكة، وذلك يحظي بدعم مباشر من الحكومة السعودية وذلك بتزامن مع عودة حركة الطيران الدولية مع بعض الدول العربية والأجنبية، والسماح للمواطنين السعوديين في المملكة بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقا بالالتزام داخل الطائرة بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة السفر، لابد من التباعد الاجتماعي بالالتزام بالمقاعد المخصصة داخل الطائرة مع السماح بتقديم الوجبات داخل الطائرة أثناء فتره السفر.

شروط دخول المطارات في السعودية

وكانت وزارة الداخلية السعودية أوضحت شروط دخول المطارات في المملكة، قد أعلنت السلطات في المملكة في 2 مايو، وذلك بناء علي ما تم اضاحة من الجهات الصحية المختصة في السعودية، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2021م، وأوضح الإصدار الجديد من تطبيق توكلنا عده اجرائات وشروط للمواطنين المسافرين خارج المملكة أو القادمين إلي المملكة وتتضمن هذه الشروط بنود أساسية وهامه يجب الالتزام بها وهي :

السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات والتي سوف نذكرها لاحقا.

الدخول إلي للمطار لمن يحمل تذاكر السفر فقط وعدم الدخول لأي مرافق.

التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة .

المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ اللقاح بشرط أن يكون قد مر 14 يومًا على تطعيمهم علي الأقل . المواطنون المتعافون بشرط أن يكون قد مر سته اشهر علي تعافيهم من الإصابة . المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لابد من تقديم بوليصه تامين من البنك المركزي .

الالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قبل مزود الخدمة.

التواجد داخل المطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف للتأكد من الحالة الصحية للمسافر.

استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بدلا من التعامل بالأوراق المالية أو التقليل منها.

الفئات المسموح لها بالسفر بالمملكة العربية السعوديةاشتراط تطبيق توكلنا