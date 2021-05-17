تردد قناة نور الأردن الجديد 2021 Noor Jordan على النايل سات وأهم برامجها

تردد قناة نور الأردن الجديد 2021 , تعد قناة نور الأردن من أهم وأشهر القنوات التي تعرض داخل الأردن ووظيفتها بث كافة الأخبار العالمية والمحلية والتي يريد اغلب الشعب مشاهدتها، تقوم هذه القناة ببث الأخبار على مدار اليوم دون أي توقف كما تعد من أشهر القنوات المجانية التي لا تحتاج لمشاهدتها دفع أي اشتراكات شهرية، يبحث الجميع عن هذه القناة سواء من داخل الأردن أو خارجها.

تردد قناة نور الأردن الجديد 2021

تتميز هذه القناة عن غيرها من القنوات بأنها تقوم بعرض محتواها الخاص وبرامجها الحصرية، وكذلك يتم تنزيل التردد الخاص بها لمرة واحدة وبشكل دائم دون إنقطاع لأن القناة تسعى إلى النجاح والتميز، يتم مشاهدة هذه القناة بأعلى جودة.

أما عن تردد قناة نور الأردن الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات فهو كالتالي:-

التردد 11315 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معدل التصحيح 5/6

أسباب إنشاء قناة نور الأردن

كان الهدف الأكبر من إنشاء هذه القناة هو الرغبة في جعلها واحدة من أكبر شبكات الأخبار والتي تكمن وظيفتها في بث الأخبار المتنوعة في جميع أنحاء دولة الأردن على مدار الـ 24 ساعة، وأيضًا تقوم ببث البرامج التلفزيونية المتنوعة بالإضافة إلي المناظرات السياسية على مدار اليوم دون أي إنقطاع.

كما يشاهدها بعض الأشخاص في العالم الأوروبي من المهتمين بالقضايا والأخبار العربية، ومن أسباب نجاح هذه القناة إختلاف متابعيها وكثرة عددهم، تعمل هذه القناة علي بث جميع البرامج الحصرية والأخبار السياسية التي تحظى باهتمام الكثيرين.

أهم البرامج التي يتم بثها على قناة نور الأردن

تحظى قناة نور الأردن على تاريخ طويل جدا في مجال الأخبار وإذاعة البرامج المتميزة ومن أهم هذه البرامج ما يلي:-