رابط التسجيل ببرنامج السلامة والصحة المهنية بالمعهد التقني للاختبارات

رابط التسجيل ببرنامج السلامة والصحة المهنية، أعلن منذ قليل المعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية العالي للتدريب، عن فتح باب التسجيل في برنامج السلامة والصحة المهنية، وهذا البرنامج يستهدف الباحثين عن فرصة عمل، والحاصل على هذا البرنامج له الأولوية في التعيين، وهذا البرنامج تدعمه المملكة العربية السعودية، من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ويهدف البرنامج في الأساس إلى خلق كوادر بشرية مدربة في مجال السلامة والصحة المهنية، والغرض منه هو تطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت كافة.

رابط التسجيل ببرنامج السلامة والصحة المهنية

منذ أن تم الإعلان من قبل المعهد التقني للاختبارات الغير إتلافية، عن فتح باب التسجيل في البرنامج، وازداد البحث من قبل الشباب الباحث عن فرصة عمل عن رابط التسجيل، ويتم التسجيل في البرنامج عن طريق إرسال بريد إلكتروني، بداخله ملف PDF يحتوي على صورة من الشهادة وبطاقة الهوية الوطنية مكتوب عليها رقم الجوال، على البريد الإلكتروني التالي، [email protected]، وبعد ذلك سيتم الاتصال بك من قبل القائمين على البرنامج لتحديد موعد للمقابلة الشخصية ولشرح إجراءات التسجيل.

أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

ألا يكون طالباً أو موظفاً في وظيفة عامة أو خاصة.

ليس لديه سجل تجاري.

غير مستفيد من راتب تقاعدي.

ألا يكون قد حصل على البرنامج من قبل.

اجتياز المقابلة الشخصية.

شروط التسجيلموعد التسجيل في برنامج السلامة والصحة المهنية

التسجيل متاح من اليوم الاثنين 05\10\1442 هجرياً الموافق 17\05\2021، وينتهي عند الوصول للعدد المطلوب.

البرنامج مجاني بالكامل ومدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

التدريب باللغة العربية وشرح مصطلحات المهنية باللغة الإنجليزية.

الحصول على شهادة من وزارة الموارد البشرية في مجال السلامة والصحة.

التدريب يتم عن طريق أفضل المدربين في هذا المجال.

مزايا البرنامج