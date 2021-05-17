فتح باب القبول في كلية الملك فهد الأمنية لحملة شهادة الثانوية بدورة الضباط رقم 65

فتح باب القبول في كلية الملك فهد الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول لمن يرغب من خريجي مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في الالتحاق بالدورة رقم 65 بكلية الملك فهد الأمنية، دورة بكالوريوس العلوم الأمنية، والعمل بإحدى القطاعات الأمنية بعد التخرج، كما أفصحت عن شروط القبول بالكلية.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (الأصل والمنشأ).

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (علمي، شرعي) أو (طبيعي، إنساني) انتظام نهاري.

ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 80 % في الثانوية العامة.

يشترط أن يكون المتقدم لائق طبيا، ويجتاز الفحص الطبي، ولا يوجد لديه أي عاهات جسمية أو عقلية ويتناسب طوله مع وزنه، ولا يقبل بأي فحوصات طبية من خارج اللجنة الطبية.

يشترط أن يكون حسن الخلق والسمعة.

ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم مطرود من إحدى الكليات العسكرية أو الأمنية لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون المتقدم متزوجا من أجنبية.

يشترط على المتقدم اجتياز اختبار القدرات العامة، وألا يحصل على درجة أقل من 70 %.

اجتياز الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي/العلوم الطبيعية) في الموعد المحدد له.

يشترط ألا يقل سن المتقدم عند بدء العام الدراسي القادم عن 17 عام، وألا يزيد عن 22 عام.

يشترط أن يجتاز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية، والاختبارات المقررة من قبل الكلية للمفاضلة بين المتقدمين.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية لحملة شهادة الثانوية

كما أشارت الإدارة العامة للقبول بكلية الملك فهد الأمنية إلى موعد فتح باب التسجيل للمتقدمين، من أجل إدخال طلب الالتحاق الأولي، والذي سيتم من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 6 شوال 1442، ويستمر حتى يوم الأحد 11 شوال 1442، حيث سيتم غلقه في الساعة العاشرة صباحا، كما أوضحت أنه لن يتم قبول طلب الالتحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية، ويمكن للمتقدمين متابعة منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية السعودية ووسائل التواصل الرسمية، وسوف يتم الإعلان عن أسماء المرشحين للقبول المبدئي لاحقا عبر إرسال رسالة نصية على رقم جوال المتقدم.