اليوم.. الاتحاد الأوروبى يعيد فتح مكتبه فى طرابلس

جدة - نرمين السيد - وقال لويس على حسابه الرسمى بموقع تويتر: "هذا تقدم كبير، سيسمح لنا بالعمل بطريقة مباشرة أكثر مع السلطات الليبية والمجتمع المدنى والشركاء".

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وأضاف لويس: متحمّس لكونى هنا مع فريقنا بشكل دائم وأتطلع قدما إلى هذه المرحلة الجديدة.

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