جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هدف إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، خفض العنف وإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مشيرة إلى أنه على الطرفين الانخراط فى حل النزاع.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "حل الدولتين هو الأنسب لإنهاء الصراع لكن هذا يحتاج لالتزام الطرفين"، مشيرة إلى أن واشنطن أجرت أكثر من 60 اتصالا مع الفلسطينيين والإسرائيليين وأهم قادة المنطقة. وكان بايدن، قد أكد مساء أمس الأحد، إن إدارته ستستمر فى دفع الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل من أجل تهدئة طويلة الأمد، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: هدف إدارة بايدن خفض العنف وإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.