انطلاق مؤتمر العمل الدولى افتراضيا للمرة الأولى فى تاريخه 20 مايو

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة العمل الدولية أن الدورة الـ109 السنوية لمؤتمر العمل الدولى ستنطلق رسميا يوم الخميس المقبل الموافق 20 مايو الجارى لانتخاب أعضاء المكتب للمؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد هذا العام افتراضيا للمرة الأولى فى تاريخه، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت المنظمة -فى تقرير اليوم الاثنين بجنيف- أن المؤتمر سينقسم إلى جزأين؛ الأول فى يونيو المقبل، والثانى فى نوفمبر وديسمبر القادمين، فيما ستبدأ الجلسات الخاصة بلجان المؤتمر فى 3 يونيو المقبل وتستمر لمدة أسبوعين ونصف.

وأضافت أن الجلسة العامة للمؤتمر ستنعقد فى 7 يونيو المقبل، حيث سيقدم مدير عام المنظمة ورئيس مجلس الإدارة تقريريهما اللذين سيغطيان فترة عامين، على أن يتبع ذلك البيانات التمهيدية لرؤساء مجموعات العمل والعمال.

وأشار البيان إلى أن البنود المدرجة فى الجزء الخاص بشهر يونيو من جدول أعمال مؤتمر العمل الدولى، تشمل وثيقة ختامية خاصة بشأن استجابة منظمة العمل الدولية لفيروس كورونا المستجد وبرنامج منظمة العمل الدولية وميزانيتها للفترة 2022 - 2023، إضافة إلى المناقشة المتكررة بشأن الحماية الاجتماعية والنظر فى التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل أثناء الوباء ومناقشات الحالة القٌطرية ذات الصلة.

ولفت إلى أن قمة عالم العمل، والتى تحمل عنوان (العمل الدولى من أجل الاستجابة لوباء كورونا المرتكزة على الإنسان) ستنعقد فى 17 و18 يونيو المقبل مع عقد الجلسات لمدة 90 دقيقة تقريبا كل يوم، كما ستشمل القمة جزءا رفيع المستوى مع رؤساء الدول والحكومات، وحلقة نقاش مع ممثلى الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

ونوهت المنظمة بأن أعمال مؤتمر العمل الدولى هذا العام ستشمل أيضا اليوم العالمى لمناهضة عمل الأطفال، وذلك فى 10 يونيو، وستُصِدر حينها تقريرا عن عمالة الأطفال، مبينة أن جزء يونيو من مؤتمر العمل الدولى سينتهى فى يوم 19 من الشهر، على أن يستأنف المؤتمر عمله فى نوفمبر بأجندة تتضمن مناقشتين فى اللجان، واحدة حول عدم المساواة وعالم العمل، والثانية حول المهارات والتعلم مدى الحياة، على أن تُختتَم الدورة الـ109 فى 11 ديسمبر القادم.