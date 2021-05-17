للمرة ثالثة.. واشنطن تمنع صدور بيان من مجلس الأمن حول الوضع فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وتعد هذه المرة الثالثة التى تقوم فيها واشنطن بهذا الأمر، حيث عرقلت الأربعاء الماضى، تبنى نص فى مجلس الأمن الدولى حول التصعيد فى الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت مصادر عدة إلى أن 14 عضوا فى المجلس المكون من 15، كانوا يؤيدون تبنى المجلس إعلانا مشتركا يهدف إلى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة.

وسبق أن رفضت الولايات المتحدة الإثنين، خلال أول اجتماع طارئ، تبنى نص مشترك اقترحته تونس والنرويج والصين يدعو الطرفين إلى تجنب أى استفزاز. وقالت الولايات المتحدة إنها لا تثق بأن نصا يمكن أن يساهم فى خفض التصعيد، لافتة إلى الخشية على مفاوضات قائمة خلف الكواليس لتهدئة الوضع.