وزير خارجية الإمارات ونظيره الأمريكى يبحثان الأوضاع فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات وتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف فى إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.





واستعرض الجانبان -خلال اتصال هاتفى اليوم الأثنين حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية- العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة. وأكد وزير الخارجية الإماراتى، عمق العلاقات الإماراتية- الأمريكية والشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين الصديقين وتهدف إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما وترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن بلاده تدعم مساعى الولايات المتحدة وجهود مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات ووقف أعمال العنف فى إسرائيل وفلسطين. وأضاف أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل يملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، موضحا أن تحقيق السلام فى المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية، مؤكدا أن السلام يقود إلى البناء والتنمية والصراعات والحروب تقود إلى الدمار والفوضى.

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