رسمياً.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع تاليسكا البرازيلي

تاليسكا هو لاعب كرة قدم برازيلي أعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي عن نجاحه في التعاقد معه متفوقاً على نادي الهلال، حيث كان نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات جادة معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأخيراً نجح نادي النصر السعودي في التعاقد معه ليكون إضافة جديدة لنادي النصر السعودي حيث أنه يتميز بمهارات كبيرة في الملعب خاصة مهارة التسديد من خارج منطقة الجزاء بالإضافة إلى باقي الأدوار الهجومية التي يقوم بها في الملعب.

من هو تاليسكا؟

أندرسون تاليسكا هو لاعب كرة قدم برازيلي نجح نادي النصر في التعاقد معه متفوقاً على نادي الهلال الذي ظل يتفاوض مع اللاعب لعدة أسابيع إلا أن تاليسكا استطاع أن ينهي الصفقة لصالحه، وهو لاعب هجومي يجيد الأداء الهجومي في الملعب وخاصة التسديد على المرمي من خارج منطقة الجزاء، انضم أولاً لفريق بنفيكا البرتغالي عام 2014 ثم انتقل بعد ذلك على سبيل الاعارة لنادي بشكتاش التركي وكان ذلك في عام 2016، ثم انتقل إلى نادي غوانغجو الصيني، وأخيراً نادي النصر السعودي.

يبلغ تاليسكا من العمر 27 عام ولد في 5 مايو من عام 1994 في البرازيل، وقد مثل منتخب البرازيل تحت 20 سنة وتحت 23 سنة في الفترة من 2013 وحتى 2015.

وهو ذات مهارات هجومية عالية سوف يدعم الأداء الهجومي لفريق النصر السعودي، خاصة وأنه يقوم بالتسديد من خارج منطقة الجزاء بكفاءة عالية.

ونادي النصر السعودي هو أحد أندية الدوري السعودي حيث يشغل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي للموسم الجاري 2020/2021، ويمثل المملكة في بطولة آسيا، واستطاع الحصول على لقب كأس السوبر الأسيوي عام 1998، ولأنه يتميز باللعب النظيف يلقب من قبل مشجعيه بالعالمي، ومن المنتظر أن يكون أندرسون تاليسكا إضافة قوية للفريق.