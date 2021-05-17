خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة 1442

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التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة يعتبر واحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية والذين يرغبون في التقديم في هذه الكلية من أجل إن يتم الحصول علي وظيفة ذات مكانة عالية في المملكة حيث يحصل الخريج مباشرة بعد التخرج من تلك الكلية علي وظيفة في وزارة الداخلية.التقديم في كلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الامنية هي واحدة من ضمن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تقع في مدينة الرياض وتعمل هذه الكلية بشكل كبير علي تدريب جميع الطلاب علي القتال ودراسة العلوم العسكرية ويحصل الخريج بعد إنتهاء فترة الدراسة علي بكالريوس في العلوم العسكرية من الكلية.شروط التقديم في الكلية 1442
وضعت الكلية مجموعة من الشروط حتي تنظم عملية القبول والتقديم فيها وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:
- يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين ونشأء وتربي مع أسرتة داخل المملكة.
- ينبغي أن يكون من ذو السمعة الحسنة والطيبة وإن لا يكون قد سبق علية الحكم في القضايا الجنائية من قبل.
- إن لا يكون مصاب بالأمراض المعدية وأن يكون حسن المظهر وعدم وجود بقع في الوجة أو اثار جروح.
- إن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.
- إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.
- أذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة يجب إن يقدم شهادة المعادلة.
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل إن يتم التقديم في الكلية وهي تتلخص في السطور التالية:
- الأنتقال إلي موقع منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع التسجيل في الكلية.
- تكتب رقم الهوية الوطنية ثم رقم الأسم.
- بعد ذلك يتم كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.
- الضغط علي زر التسجيل.
الوسوم
التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة يعتبر واحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية والذين يرغبون في التقديم في هذه الكلية من أجل إن يتم الحصول علي وظيفة ذات مكانة عالية في المملكة حيث يحصل الخريج مباشرة بعد التخرج من تلك الكلية علي وظيفة في وزارة الداخلية.التقديم في كلية الملك فهد الأمنية
كلية الملك فهد الامنية هي واحدة من ضمن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تقع في مدينة الرياض وتعمل هذه الكلية بشكل كبير علي تدريب جميع الطلاب علي القتال ودراسة العلوم العسكرية ويحصل الخريج بعد إنتهاء فترة الدراسة علي بكالريوس في العلوم العسكرية من الكلية.شروط التقديم في الكلية 1442
وضعت الكلية مجموعة من الشروط حتي تنظم عملية القبول والتقديم فيها وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:
- يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين ونشأء وتربي مع أسرتة داخل المملكة.
- ينبغي أن يكون من ذو السمعة الحسنة والطيبة وإن لا يكون قد سبق علية الحكم في القضايا الجنائية من قبل.
- إن لا يكون مصاب بالأمراض المعدية وأن يكون حسن المظهر وعدم وجود بقع في الوجة أو اثار جروح.
- إن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.
- إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.
- أذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة يجب إن يقدم شهادة المعادلة.
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل إن يتم التقديم في الكلية وهي تتلخص في السطور التالية:
- الأنتقال إلي موقع منصة أبشر للوظائف علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع التسجيل في الكلية.
- تكتب رقم الهوية الوطنية ثم رقم الأسم.
- بعد ذلك يتم كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.
- الضغط علي زر التسجيل.
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