خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية العامة 1442

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة يعتبر واحد من ضمن الأمور التي تهم الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية والذين يرغبون في التقديم في هذه الكلية من أجل إن يتم الحصول علي وظيفة ذات مكانة عالية في المملكة حيث يحصل الخريج مباشرة بعد التخرج من تلك الكلية علي وظيفة في وزارة الداخلية.

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

كلية الملك فهد الامنية هي واحدة من ضمن الكليات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تقع في مدينة الرياض وتعمل هذه الكلية بشكل كبير علي تدريب جميع الطلاب علي القتال ودراسة العلوم العسكرية ويحصل الخريج بعد إنتهاء فترة الدراسة علي بكالريوس في العلوم العسكرية من الكلية.

شروط التقديم في الكلية 1442

وضعت الكلية مجموعة من الشروط حتي تنظم عملية القبول والتقديم فيها وتتلخص هذه الشروط في السطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية من أبويين سعوديين ونشأء وتربي مع أسرتة داخل المملكة.

ينبغي أن يكون من ذو السمعة الحسنة والطيبة وإن لا يكون قد سبق علية الحكم في القضايا الجنائية من قبل.

إن لا يكون مصاب بالأمراض المعدية وأن يكون حسن المظهر وعدم وجود بقع في الوجة أو اثار جروح.

إن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سم ويجب تناسب الطول مع الوزن.

إن يكون حاصل علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة.

أذا كان المتقدم حاصل علي شهادة من خارج المملكة يجب إن يقدم شهادة المعادلة.

طريقة التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 2021

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها من أجل إن يتم التقديم في الكلية وهي تتلخص في السطور التالية: