عبد الصمد القرشي للتوظيف الوظائف المتاحة لديهم والشروط والمميزات

أعلنت فروع عبد الصمد القرشي للعطور عن فتح بابها للتوظيف وأنهم بحاجة إلى موظفين جدد برواتب مجزية بالإضافة إلى الحوافز والمكافأت وقد أعلن المسئولون أن الرواتب المؤقتة تبدأ من ثمانية آلاف ريال سعودي ، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الخبر وشروط التقدم على الوظيفة بالإضافة إلى مميزات تلك الوظيفة

عبد الصمد القرشي للتوظيف

تعد سلسلة محلات عبد الصمد القرشي من أشهر محلات العطور في الشرق الأوسط بأكمله حيث تنتشر فروعة في خارج وداخل المملكة ويقدم العديد من فرص العمل هناك

طريقة التقديم على الوظيفة:

أعلنت محلات عبد الصمد القرشي للعطور في المملكة العربية السعودية عن طلب موظفين جدد وذلك من خلال نشر إعلان على حسابهم الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأعلنوا أنه يمكن التقدم من خلال الدخول على موقعهم الإلكتروني والتسجيل وملئ البيانات.

يتم تدريب المتقدم للوظيفة ليصبح محترف في مجال العطور كما يحصل على عقد عمل دائم ورواتب تبدأ من ثمانية آلاف ريال سعودي

تتم عملية التقديم كالآتي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بعبد الفتاح القرشي على الإنترنت والذي ستجده هنا. ستظهر لك الصفحة اختر من الشريط العلوي كلمة توظيف. قم بإدخال رقم الهوية ثم الضغط على كلمة دخول. ستظهر لك قائمة بالوظائف المتاحة هناك وشروط التقديم فيها. في حالة كانت الوظيفة تناسبك قم بالضغط على تقديم. ادخل البيانات المطلوبة مع رفع المرفقات والملفات المطلوبة. قم بالضغط على التقديم وسيتم مراسلتك لمعرفة مكان المقابلة.

لابد على المتقدم بتقديم السيرة الذاتية الخاصة به بشكل واضح.

تقديم الهوية الشخصية.

لابد من إرفاق صورة شمسية واضحة للمتقدم للوظيفة.

يجب أن تقدم ما يثبت عدم تسجيلك في التأمينات الاجتماعية.

شروط عبد الصمد القرشي للتوظيف: