الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك والفاتورة الثابتة

تدور هذه المقالة حول فاتورة الكهرباء برقم المشترك وكيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو للكل المستفيدين إلكترونياً، ونستطيع من خلال هذا التركيز على كمية الاستهلاك في الفاتورة ونستطيع أن نقارنها بالاستهلاك المسجل من خلال دورة القراءة، لكي لا يظهر أي خطأ للعدادات الكهربائية، وأتاحت لنا خاصية الخدمات أون لاين وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بالشركة للهواتف الذكية، ونستطيع من خلال مقالتنا أن نوضح لكل متابعينا على موقع ثقفني بأننا نستطيع أن نرفع الشكاوى والتواصل قد يكون إلكترونياً.

رفع الشكاوى والتواصل إلكترونياً

قامت الشركة السعودية للكهرباء بتوفير خدمة التواصل مع الشركة لكي نستطيع من خلالها أن نرفع الشكاوى التي تكاد أن تكون في العدادات الكهربائية الخاصة بالقراءات غير دقيقة، ونستطيع أيضاً أن نقوم برفع تظلمات إذا كانت العدادات الجديدة قد تم تأخيرها وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة، أو نستطيع التواصل من خلال للاتصال بخدمة العملاء، أو التواصل عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع تويتر واتاحت لنا أيضاً بإمكاننا أن نستطيع الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال تحميل تطبيق الكهرباء الجديد عبر القنوات الرسمية الخاصة بها. وتستطيع أيضاً أن نقوم بتحميل على جميع منصات الهواتف الذكية . وبذلك قد نكون توصلنا لجميع الحلول وغيرها عندما نستطيع البحث عن جميع التفاصيل التى قد تكون عبر الموقع الرسمى للشركة سواء على الإنترنت أو من خلال التواصل تليفونياً.

الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

إدخال رقم المشترك للشخص المستفيد

التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك:

وتواصل أعمال الصيانة

يستطيع فريق العمل التى قد يكون تابع للشركة في أعمال الصيانة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وقد وجد فريق عمل نقل الكهرباء بإدارة صيانة الأصول في المدينة والشمال الغربي، حيث إنه تم تركيب الخطوط الجديدة واستطاع صيانة الخطوط القديمة حيث إنه تم نشر صوراً أثناء صيانة الخط الهوائي، وذلك بين محطتي ضباء الخضراء ضباء ٢ وذلك لنستطيع استمرار الخدمة بأعلى دقة وجودة، حيث إنه قد تم تعبئة نموذج لكي نستطيع الحصول على العداد وذلك من خلال الموقع الرسمي له إلكترونياً، وذلك قد يكون بجانب تعبئة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك و التي قد تكون من صحتها وبالتالي قد نستطيع التواصل مع مقدم الطلب.

الفاتورة الثابتة:

تعد من أكثر الخدمات البديلة التي يبحث عنها الشخص المستفيد من الخدمة من الفئات ذو الدخل المتوسط والمنخفض، حيث تساعد الشركة السعودية في توفير خدمة سريعة ومراعاة بالظروف الحالية التي يمر بها الفرد، فتقوم الشركة بتقسيط المبلغ المراد سداده على مدار 12 شهر وفي حالة تأخر المستفيد عن الدفع يتم فصل الخدمة عنه.