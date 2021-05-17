الملك : لا يوجد دولة تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن

دوت الخليج :- أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاحد، أنه لا يوجد دولة تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، و"نحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا".
وقال جلالته، خلال لقائه رئيس مجلس النواب ورؤساء عدد من لجان المجلس، إنّ هناك جهودا واتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأشار، إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا عربيا على مختلف المستويات إضافة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
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