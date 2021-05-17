أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في هذه الأثناء، مشاورات أمنية لبحث تطورات الأوضاع والخطوات القادمة بشأن التوتر القائم مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقالت صفحة نتنياهو على تويتر إن الاجتماع حضره عدد من المسؤولين الكبار، من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع دعوات دولية لوقف فوري للقتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعدما خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده "تعمل بكثافة خلف الكواليس"، لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
في المقابل، يصر نتنياهو على رفض الوساطات الدولية، مشددا على أن الحملة الإسرائيلية في غزة مستمرة "بكامل قوتها" وأنه يجب أن تستعيد إسرائيل قوة الردع لمنع نشوب صراع في المستقبل مع حماس.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى أكثر من 200، منهم 58 طفلا، و34 امرأة. بينما، قالت السلطات الإسرائيلية إن عشرة قتلوا في إسرائيل، بينهم طفلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتانياهو يجري مشاورات أمنية مع مسؤولين كبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.