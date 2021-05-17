جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر، أن طيران الاحتلال الإسرائيلى، شن فى وقت سابق من أمس الأحد، غارات عنيفة استهدفت عدة منازل ومبانى ومواقع وطرقات على طول المنطقة الغربية لمدينة غزة من الشمال حتى الجنوب. واستهدفت غارات الاحتلال، مفترقات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحى الرئيسية غرب مدينة غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 311 إسرائيليا منذ بدء إطلاق الصواريخ من غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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