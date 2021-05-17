اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقى غدا حول الوضع فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يرأس وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن التى ستعقد فى سياق يطبعه التقدم الملموس الذى تم احرازه فى إطار الحوار الليبى المُنبثق عن نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا المُنعقد فى يناير 2020.

ويهدف الاجتماع إلى التأكد من استمرار التقدم الذى تم إحرازه فى إطار الحوار والسلم، خاصة من خلال دعم جهود المبعوث الأممى ومساندة حكومة الوحدة الوطنية فى المهام الموكلة إليها.

كما سيبحث الاجتماع الوسائل التى يمكن للاتحاد الإفريقى اللجوء لاستعمالها ودعم المسار الحالى الذى من شأنه أن يفضى إلى تنظيم انتخابات رئاسية فى ليبيا فى 24 ديسمبر 2021.

وسيتطرق الاجتماع كذلك إلى مختلف الأشكال التى سيمكن من خلالها للاتحاد الإفريقى المساهمة فى آلية مراقبة وقف اطلاق النار السارى فى ليبيا، بالإضافة إلى الوسائل المُمكن اعتمادها لدعم السلطات الليبية فى تحقيق المصالحة الوطنية وتحسين حياة الليبيين.

كما سيناقش الاجتماع السبل الواجب تطبيقها لمكافحة فيروس كورونا، والارهاب والاتجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى بحث الاجراءات الملموسة الواجب اتخاذها من أجل منع التدخلات الأجنبية فى ليبيا وتطبيق الحصار على الأمم المتحدة حول الأسلحة وتعجيل انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.