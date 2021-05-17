جدة - نرمين السيد - قررت فرنسا، اليوم الاثنين، شطب ديون السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار، وذلك خلال مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، حسبما أفادت قناة "العربية".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فرنسا تقرر شطب ديون السودان البالغة نحو 5 مليارات دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.