جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف ماكرون "سأبحث مع نتنياهو الضربة التى استهدفت مبنى يضم مكاتب إعلامية فى غزة". وتابع ماكرون "نحاول رسم خارطة طريق تجمع كل أطراف الصراع الإسرائيلى الفلسطينى". وأوضح الرئيس الفرنسى ماكرون "تحدثت مع نتنياهو وعباس والسيسى لمناقشة مشروع هدنة غزة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: سأجرى محادثات مع الرئيس السيسى وملك الأردن حول التهدئة فى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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