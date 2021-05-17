المشيشى: القضية الفلسطينية قضية كل التونسيين

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، إن بلاده لا تساند فقط القضية الفلسطينية بل تتبناها عبر مختلف الأجيال، مستنكرا الهجمات الأخيرة المتكررة بحق الشعب الفلسطينى.





وأثنى المشيشى على المجهود الدبلوماسى لتونس والاتصالات اليومية على أعلى مستوى فى هذه الفترة لحث كل أحرار العالم على إدانة العدوان الغاشم بحق الفلسطينيين والدفاع عن الحق المشروع للفلسطينيين وأساسه دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. كما أكد أن الموقف التونسى من القضية الفلسطينية ثابت وهى قضية كل التونسيين.

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